Новосибирские учёные запатентовали тест для диагностики оспы обезьян

Учёные государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали и получили патент на тест-систему для быстрой диагностики оспы обезьян. При этом изобретение не требует сложного лабораторного оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечают авторы разработки, ранее созданные методы диагностики имели недостаток. Антитела, которые использовались в тестах, реагировали сразу на несколько похожих вирусов, из-за чего оспу обезьян часто путали с натуральной оспой или оспой коров. Кроме того, прежние методы были неудобны для быстрой диагностики. Они требовали громоздкого оборудования, дополнительных этапов анализа или просто не выдерживали обработки образцов, необходимой для обеззараживания. Отдельные методики давали ложноположительные результаты, а некоторые теряли чувствительность из-за того, что вирус слабо связывался с реагентами.

Ключевой элемент новой системы – особое антитело, которое «узнает» и связывается исключительно с вирусом оспы обезьян, игнорируя другие похожие патогены. Новизна подхода заключается также в особом способе создания пероксидазного конъюгата – одного из главных компонентов теста.

Разработку проверили в серии экспериментов на образцах крови, мазках и соскобах от пациентов с подозрением на оспу обезьян. Результаты совпали с данными ПЦР-диагностики. Тест-система доказала свою работоспособность как в лабораторных условиях, так и в формате «у постели больного», а также продемонстрировала стабильность при хранении и транспортировке.

Согласно патентной документации, изобретение может быть использовано в медицинской практике для выявления случаев заражения, причем процедуру анализа и учёт результатов можно проводить без использования приборов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что специалисты Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета запатентовали новую разработку. Этот метод позволяет системам ИИ точнее распознавать симптомы заболеваний и помогать при постановке диагноза.