82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 15:57
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 15:57
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 14:40
общество

Новосибирские учёные запатентовали ИИ-помощника для врачей

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Специалисты Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета запатентовали новую разработку, способную серьёзно облегчить работу врачей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идёт о методе, который позволяет системам ИИ точнее распознавать симптомы заболеваний и помогать при постановке диагноза.

Технология работает с электронными медицинскими картами. Алгоритм автоматически анализирует тысячи обезличенных историй болезни пациентов с одинаковым диагнозом, выискивая часто встречающиеся симптомы и отклонения в анализах. Затем система определяет, какие именно признаки сильнее всего влияют на итоговое врачебное заключение. Результат выводится доктору в виде списка наиболее значимых показателей, характерных для конкретного заболевания. Специалист может сопоставить выводы искусственного интеллекта с собственным клиническим опытом и принять более обоснованное решение.

Таким образом, разработка не заменяет врача, а выступает для него интеллектуальной подсказкой, экономя время на изучение вороха бумаг и подсвечивая действительно важные детали.

Ранее сообщалось, что учёные НГУ нашли способ быстрее консервировать углекислый газ в отходах горного производства.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.