Новосибирские учёные запатентовали ИИ-помощника для врачей

Специалисты Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета запатентовали новую разработку, способную серьёзно облегчить работу врачей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идёт о методе, который позволяет системам ИИ точнее распознавать симптомы заболеваний и помогать при постановке диагноза.

Технология работает с электронными медицинскими картами. Алгоритм автоматически анализирует тысячи обезличенных историй болезни пациентов с одинаковым диагнозом, выискивая часто встречающиеся симптомы и отклонения в анализах. Затем система определяет, какие именно признаки сильнее всего влияют на итоговое врачебное заключение. Результат выводится доктору в виде списка наиболее значимых показателей, характерных для конкретного заболевания. Специалист может сопоставить выводы искусственного интеллекта с собственным клиническим опытом и принять более обоснованное решение.

Таким образом, разработка не заменяет врача, а выступает для него интеллектуальной подсказкой, экономя время на изучение вороха бумаг и подсвечивая действительно важные детали.

Ранее сообщалось, что учёные НГУ нашли способ быстрее консервировать углекислый газ в отходах горного производства.