Учёные НГУ нашли способ быстрее консервировать углекислый газ в отходах горного производства

Учёные Новосибирского государственного университета доказали, что с помощью фермента карбоангидразы можно ускорить консервацию углекислого газа в отходах горного производства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

На сегодняшний день в мире утилизируется менее 0,1 процента глобальных выбросов CO2, несмотря на их колоссальные объёмы. Основные проблемы традиционного захоронения — высокая стоимость и энергозатратность технологий улавливания, риски утечек из подземных хранилищ, а также ограниченная вместимость подходящих геологических структур. Исследователи НГУ нашли альтернативный подход: использовать для связывания газа промышленные отходы.

На Карбоновом полигоне университета испытали технологию закрепления углекислого газа на асбестосодержащих отходах. В пресс-службе подчеркнули, что результаты важны для создания климатических проектов, которые одновременно удаляют CO2 из атмосферы и решают проблему обращения с промышленными отходами.

Директор Климатического центра НГУ Георгий Лазаренко пояснил, что один из способов долговременного удаления углекислого газа — минеральная карбонизация. Это реакция газа с силикатами магния и кальция, в результате которой образуются устойчивые минералы. Отходы горнодобывающей промышленности могут служить подходящим субстратом для таких проектов. Однако в естественных условиях скорость реакции низкая из-за медленной гидратации CO2, что ограничивает практическое применение технологии.

Учёные Климатического центра НГУ экспериментально проверили, как на процесс влияет добавление фермента карбоангидразы, ускоряющего реакцию соединения углекислого газа с водой. В живых организмах этот фермент отвечает за регуляцию угольной кислоты, а в биомиметических технологиях его можно использовать для ускорения климатически значимых реакций. Опыты проводили при комнатной температуре как в обычных атмосферных условиях, так и при повышенном содержании CO2. Добавление фермента приводило к более быстрому начальному связыванию газа и увеличивало общее поглощение по сравнению с образцами без фермента, отметили в университете.

