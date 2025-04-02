ХК «Сибирь» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Встреча между местной «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым» завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии сравнялся — 2-2.

На 23-й минуте нападающий «Сибири» Павел Гоголев открыл счёт, воспользовавшись передачей Артёма Жукова. На 35-й минуте Тейлор Бек реализовал двойное численное преимущество, увеличив преимущество новосибирской команды. Ассистентами выступили Тревор Мёрфи и Энди Андреофф. В концовке встречи при игре в формате «шесть на пять» нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски сократил разницу в счёте.

Пятый матч серии пройдёт в Уфе.