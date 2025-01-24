Путин лично поручил повысить соцвыплаты почти на 10 % с 1 февраля 2025

Глава нашего государства назвал повышение благополучия граждан РФ с невысокими доходами, как приоритетную расходную статью госказны.

На недавнем совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил чёткое намерение проиндексировать на 9,5 % все социальные выплаты и пособия.

Именно такой уровень инфляции в стране вывел в традиционном годовом отчёте Росстат.

«Социальные выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на фактическую инфляцию. Она по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка, составила 9,5 %», аргументировал своё решение глава государства.

Отметим, что с 1 января пенсии для всех категорий пожилых россиян были проиндексированы на 7,3 %, что явилось недостаточным для преодоления скорости инфляционных процессов и роста цен на основные товары и услуги за истекший 2024 год.

Ранее мы писали о предстоящей индексации-2025.