Индексация пенсии и вспышка гриппа: главные новости Новосибирской области за 23 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 23 января.

Президент России Владимир Путин объявил о планах увеличить страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия на 9,5 % с 1 января. Юрист Юрий Громов пояснил, когда новосибирцы смогут рассчитывать на повышение выплат.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко стала гостем редакции Сиб.фм и поделилась результатами работы в 2024 году, а также ответила на актуальные вопросы журналистов в сфере защиты несовершеннолетних.

Новосибирский актёр Юрий Яковлев-Суханов, известный своей работой на театральной сцене и участием в кинопроектах, поделился своим мнением об артистах, покинувших Россию. В интервью порталу Сиб.фм он заявил, что не понимает попыток публичных деятелей высказываться на темы, в которых они не разбираются.

Семья новосибирцев Ирина и Олег Макаровы неделю назад отправились на Пхукет. На четвертый день отдыха у них появились симптому птичьего гриппа. По словам новосибирцев, многочисленные туристы остаются в гостиницах, страдая от высокой температуры, которая держится около недели.