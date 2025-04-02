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общество

Достройка станции «Спортивная» и пожар на производстве: главные новости Новосибирской области за 2 апреля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 2 апреля.

Сегодня утром, 2 апреля 2025 года, в Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной произошло возгорание кровли производственного здания. Пожар был зафиксирован в 08:28, уже через четыре минуты на место прибыли первые пожарные расчеты.

Фото Достройка станции «Спортивная» и пожар на производстве: главные новости Новосибирской области за 2 апреля 2

В ближайшее время в Новосибирске объявят конкурс на проведение оставшихся работ на станции метро «Спортивная». Об этом в интервью Сиб.фм сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Фото Достройка станции «Спортивная» и пожар на производстве: главные новости Новосибирской области за 2 апреля 3

В Бердске начался сбор средств для семьи 8-летнего мальчика, погибшего 1 апреля на пешеходном переходе. Как рассказала корреспонденту Сиб.фм его классный руководитель Анна Анатольевна, сейчас собрано уже около 160 тысяч рублей, причем деньги переводят не только родственники и знакомые, но и неравнодушные горожане.

Попадут ли новосибирцы в зону СВО в рамках весеннего призыва-2025? По словам юриста по делам военных и мобилизованных Армана Нестерова, весенний призыв-2025 не связан с проведением СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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