О планах развития зоопарка в 2025 году рассказали в Новосибирске

В Новосибирске стало известно о планах местного зоопарка на текущий год.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на управление культуры мэрии Новосибирска, в этом году в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило планируется проектирование и возведение новых павильонов, реконструкция и ремонт уже существующих объектов, расширение коллекции животных, улучшение инфраструктуры и создание более удобных условий для посетителей.

Также будет завершено строительство комплексов вольеров для японских макак, чепрачных тапиров, медоедов, выдр и карликовых бегемотов. Пройдет строительство комплекса для тропических кошачьих Северной и Южной Америки.

В том числе создадут и комплексы вольеров для малых красных панд, построят комплексы «Северный полюс» для белых медведей, лис, песцов и полярных сов.

Напомним, что в 2024 году зоопарк Новосибирска посетили более 1,5 млн человек