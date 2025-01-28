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общество

О планах развития зоопарка в 2025 году рассказали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске стало известно о планах местного зоопарка на текущий год.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на управление культуры мэрии Новосибирска, в этом году в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило планируется проектирование и возведение новых павильонов, реконструкция и ремонт уже существующих объектов, расширение коллекции животных, улучшение инфраструктуры и создание более удобных условий для посетителей.

Также будет завершено строительство комплексов вольеров для японских макак, чепрачных тапиров, медоедов, выдр и карликовых бегемотов. Пройдет строительство комплекса для тропических кошачьих Северной и Южной Америки.

В том числе создадут и комплексы вольеров для малых красных панд, построят комплексы «Северный полюс» для белых медведей, лис, песцов и полярных сов.

Напомним, что в 2024 году зоопарк Новосибирска посетили более 1,5 млн человек

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Валерия Митрохина
Журналист

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