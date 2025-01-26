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общество

В 2024 году зоопарк Новосибирска посетили более 1,5 человек

Фото: Сиб.фм

Новосибирский зоопарк привлек более 1,5 млн посетителей за прошлый год.

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило в 2024 году принял свыше 1,5 миллионов посетителей, что соответствует показателям прошлого года. Уточняется, что около одного миллиона человек оплатили вход, а 500 000 воспользовались льготами. Об этом сообщили в управлении культуры мэрии города по запросу РБК Новосибирск.

Также сообщается о том, что наибольший поток гостей приходится на летние месяцы, а самыми загруженными днями остаются выходные.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке отметили день рождения уссурийской медведицы

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Валерия Митрохина
Журналист

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