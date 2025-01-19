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общество

В Новосибирском зоопарке отметили день рождения уссурийской медведицы

Фото: соцсети

18 января свое 11-летие отметила Челси — медведица, которая давно стала любимицей посетителей Новосибирского зоопарка.

Уссурийская медведица по имени Челси 18 января отпраздновала свой 11-й день рождения. Она живет в Новосибирском зоопарке с апреля 2014 года и сразу же завоевала любовь сотрудников и посетителей.

Четыре года спустя медведица родила на свет троих медвежат, которые в настоящее время живут в других зоологических парках.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что в тёплое время года Челси предпочитает отдыхать в гамаке или на брёвнах, а также наслаждаться прохладной водой в бассейне.

Сейчас медведица находится в спячке.

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Нина Раневская
Журналист

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