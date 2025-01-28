В Новосибирске эксперт прокомментировал заявление о новых правилах призыва на срочную службу

Правительство одобрило усиление порядка призыва в ВС РФ и поддержало предложенный законопроект, позволяющий в течение одного года призывать на срочную службу граждан, которые получили повестки, но не были отправлены в армию. Юрист по военным делам Алексей Никифоров сообщил, как на практике будет работать нововведение.

Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний, говорится в документе. В Кабмине считают, что реализация данной инициативы уменьшит количество должностных лиц, участвующих в процессе призыва на военную службу, включая медицинский персонал, а также сократит потребность в оборудовании для медосмотра призывников, «существенно улучшив организацию призыва». Однако в отзыве подчеркивается, что название законопроекта не соответствует его содержанию.

Инициатива подготовлена председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и предполагает внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе».

«Предложение заключает, что решение об отправке в армию, не исполненное в течение соответствующего призыва, остается в силе еще на год, позволяя граждан отправить на службу в любой из призывов в течение этого периода. Сроки службы не меняются – также один год», – пояснил Алексей Никифоров в интервью Сиб.фм.

Спикер отметил, что также ужесточаются правила призыва. За неявку в военкомат – штраф до 30 000 рублей (ранее было 3000 рублей).

«От срочной службы могут быть освобождены граждане с ограниченными возможностями здоровья для службы в армии, кто уже прошел ее, доктора наук, лица под следствием, а также отбывающие наказания в местах лишения свободы, близкие родственники военнослужащих, погибших при выполнении обязанностей», – уточнил Алексей Никифоров.

Весенний призыв начнется в России 1 апреля 2025 года. На портале «Госуслуги» с 21 января открыт прием заявлений на отсрочку от службы для специалистов из сферы IT.

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