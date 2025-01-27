«Ждём, когда ещё кого-нибудь съедят». Собаки-убийцы продолжают держать в страхе жителей улицы Малыгина под Новосибирском

Жители улицы Малыгина под Новосибирском продолжают жить в страхе после трагического случая, произошедшего 23 января. Стая бродячих собак напала на женщину возле мусорного полигона «Левобережный». Пострадавшая скончалась от многочисленных рваных ран. Однако, несмотря на ужас происшествия, местные жители заявляют, что никакие меры по устранению угрозы до сих пор не предприняты.

«Собак стало даже больше»

Активист улицы Малыгина Михаил Михайлов рассказал Сиб.фм, что после инцидента ситуация только ухудшилась.

«Собак даже прибавилось. Видимо, с полигона их прогнали, и они переместились ближе к Клещихинскому кладбищу. Теперь в каждом въезде на кладбище есть своя стая. У них обустроены будки. Собаки встречаются и чипированные, и не чипированные. Но чип не делает собаку безопасной. Мне, здоровому мужику, страшно, а ведь тут в основном ходят женщины, пенсионеры, дети», — поделился Михаил.

Также он отметил, что обращения в службы отлова и администрацию не дают результатов.

«Жители неоднократно подавали обращения через "Госуслуги", вызывали службы отлова. Но собаки чувствуют, когда за ними приезжают, и прячутся. Как только ловцы уезжают, они возвращаются. Отстреливать их нельзя, а значит, проблема остаётся нерешённой», — добавил он.

Постоянные источники корма

Жители также отмечают, что бродячие собаки чувствуют себя привольно благодаря множеству доступных источников пищи.

«У нас на Малыгина, 3, долгое время была звероферма. Отходы от животных закапывали прямо в полигон. Кроме того, киоски, кафе и ларьки по продаже мяса выбрасывают остатки, а собаки всё это находят. Частный сектор тоже добавляет проблем — там держат скот, а остатки закапывают или оставляют в лесополосе. Всё это притягивает собак», — пояснил активист.

«Ничего не изменилось»

Жительница улицы Малыгина Ирина рассказывает, что стаи собак продолжают терроризировать район, несмотря на трагедию.

«Как ходили эти рыжие и чёрные стаи, так и ходят. Никакой работы по их отлову не видно. Пенсионеры ходят в магазины пешком, а у нас около чайханы помойка, где отходы валяются. Рядом ларёк с мясом. Собаки дерутся за еду и лают круглосуточно. На кладбище их ещё больше, они там буквально группировками. Волонтёры их подкармливают, могильщики тоже», — рассказала женщина.

Женщина поделились с Сиб.фм видео, на котором её дочь едет по улице и комментирует нашествие собак.

«Что ждём, когда кого-нибудь ещё на Малыгина съедят? Вот, пожалуйста, живут люди, детская площадка, и стая ходит рядом с домами», — отмечает автор видео.

Ирина добавила, что ловцы, приезжающие по вызовам, не проявляют инициативы.

«Они приехали, посмотрели, что собак нет, и уехали. Никто не думает пообщаться с местными, узнать, где те могут прятаться», — подчеркнула она.

Что собираются предпринять?

Жители улицы Малыгина обеспокоены тем, что на проблему не обращают должного внимания. Несмотря на трагический случай, никаких эффективных мер не предпринято. Ситуация остаётся опасной, и подобные трагедии, по словам местных, могут повториться.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности на чиновников администрации Верх-Тулинского сельсовета.

«Обращайтесь со всеми вопросами в администрацию Новосибирского района. Это не в наших полномочиях», — ответила журналисту Сиб.фм глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболек.

В свою очередь в пресс-службе Новосибирского района не отвечают на звонки.

Сиб.фм направил официальный запрос в администрацию Новосибирского района, чтобы получить комментарий от уполномоченных лиц.