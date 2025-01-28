За 277 млн руб отремонтируют мост в Новосибирской области

Под Новосибирском отремонтируют мост за 277 миллионов рублей.

По данным пресс-службы территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, в регионе за 277 миллионов рублей отремонтируют мост через реку Карасук. Планируется капитальный ремонт промежуточных опор, монтаж балок пролетного строения, установка деформационных швов, а также монтаж барьерного и перильного ограждения.

Завершение работ запланировано на 15 октября 2026 года.

Напомним, что в Новосибирске проведут ремонт дороги Академгородок — Каменушка за 17,4 млн рублей