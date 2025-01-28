Китайский Новый год 2025. Даты празднования и необычные традиции

Горожане стараются исключить из гардероба черную или белую одежду. Праздник широко и с размахом празднуется ежегодно.

Китайский Новый год, или Чуньцзе (Праздник весны), является главным праздником в Китае, который отмечается более двух тысячелетий. Он наступает в первое новолуние первого месяца лунного календаря, приходящееся на период между 21 января и 20 февраля.

Китайский Новый год 2025 Первый день праздника в Китае наступает со второго новолуния после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря). В григорианском календаре это обычно происходит между 21 января и 20 февраля. Праздничные мероприятия длятся 15 дней. В 2025 году Китайский Новый год начнётся 29 января. Праздновать будут до 12 февраля. Начало восточного нового года в этот раз придёт на 29 января 2025 года, а завершится он 16 февраля 2026 года. Кстати, в Китае этот год будет называться 4722-м. Каждый китайский год символизируется одним из 12 животных зодиака и одной из пяти стихий. 2025 год будет под знаком Зеленой Деревянной Змеи.

Подготовка к празднику Подготовка к китайскому Новому году стартует заранее. Сначала проводится генеральная уборка дома для избавления от хлама и, по поверьям, накопленной за год неудачи. Затем жилище украшается красными фонарями, парными куплетами и иероглифом "福" (счастье), который часто вешается вверх ногами, чтобы «счастье пришло».

На праздничный стол ставятся традиционные блюда: рыба, олицетворяющая изобилие, пельмени, напоминающие форму древних золотых слитков, и сладкий рисовый пирог няньгао, обещающий улучшение благосостояния. Накануне начала праздника семьи собираются за столом для ужина воссоединения, а в полночь запускают фейерверки и петарды для отпугивания злых духов и привлечения удачи.

Традиции китайского Нового года

Китайский Новый год знаменует собой 15 дней традиций, каждый из которых имеет своё значение.

В первый день люди надевают новую одежду, навещают старших родственников, дарят детям и пожилым красные конверты с деньгами (хунбао).

Во второй день замужние женщины посещают родителей с подарками и угощениями, почитают богов и предков.

Третий день считается неблагоприятным для визитов и важных дел, многие остаются дома или идут в храмы для молитвы. Четвёртый день подготовлен для встречи бога богатства, вечером устраиваются угощения в ожидании его прихода.

Пятый день – день рождения бога богатства; фейерверки запускаются для привлечения его внимания.

На шестой день начинают выбрасывать мусор, символизируя избавление от неудач, и навещают друзей и родственников.

Седьмой день – день рождения человечества, и в это время готовят блюда из семи видов овощей и рисовую кашу.

На восьмой день семьи собираются на ужин, подводя итог первой неделе праздника.

Девятый день посвящён поклонению Нефритовому императору, верховному божеству в даосизме.

В период с десятых до двенадцатых дней продолжаются семейные визиты и празднования.

Тринадцатый день называют «днем очищения», когда после обильных трапез едят простую пищу, например, рисовую кашу.

На четырнадцатый день готовятся к Празднику фонарей, изготавливая и украшая фонари.

Пятнадцатый день завершается Праздником фонарей с массовыми уличными гуляниями, танцами драконов и львов, а также зажиганием фонарей.

Что нельзя делать в китайский Новый год?

В период празднования китайского Нового года строго следят за соблюдением определённых запретов и примет, чтобы сохранить удачу и благополучие: уборка и мытьё головы: в первые дни праздника не рекомендуется уборка и мытьё головы, чтобы не «смыть» удачу; использование острых предметов: следует избегать ножниц и ножей, чтобы не «отрезать» своё счастье; финансовые операции: нельзя брать или давать деньги в долг, а также оформлять кредиты, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями в будущем; подарки: часы не дарят, поскольку фраза "дарить часы" звучит как "провожать в последний путь".

Также не рекомендуется дарить обувь, ножи и предметы в количестве четырёх, так как число "4" ассоциируется со смертью; одежда: избегают чёрную и белую одежду, так как эти цвета связаны с трауром. Предпочтение отдаётся красному и золотому — символам счастья и процветания.

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