82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 14:45
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 14:45
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
сегодня 13:24
общество

Крановщик упал с высоты 7 этажа на одной из строек на Красном проспекте в Новосибирске

Фото: Прокуратура НСО

Мужчина чудом выжил, но получил серьезные травмы.

Инцидент произошел накануне вечером 27 января, в 19:40, в Заельцовском районе, где на строящемся ЖК «Тайм Парк» 53-летний рабочий упал на промежуточную площадку во время спуска.

Пострадавшего эвакуировали спасатели и передали медицинской бригаде скорой помощи. Прокуратура Заельцовского района города проводит проверку по факту падения работника на строительной площадке.

Фото Крановщик упал с высоты 7 этажа на одной из строек на Красном проспекте в Новосибирске 2

Фото Крановщик упал с высоты 7 этажа на одной из строек на Красном проспекте в Новосибирске 3

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в