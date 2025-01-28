Крановщик упал с высоты 7 этажа на одной из строек на Красном проспекте в Новосибирске

Мужчина чудом выжил, но получил серьезные травмы.

Инцидент произошел накануне вечером 27 января, в 19:40, в Заельцовском районе, где на строящемся ЖК «Тайм Парк» 53-летний рабочий упал на промежуточную площадку во время спуска.

Пострадавшего эвакуировали спасатели и передали медицинской бригаде скорой помощи. Прокуратура Заельцовского района города проводит проверку по факту падения работника на строительной площадке.

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.