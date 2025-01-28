Стало известно, кому положена отсрочка от весеннего призыва в 2025 году

Кому положена отсрочка от весеннего призыва – ответил юрист.

Как сообщает портал “Секрет фирмы” со ссылкой на юриста Бакуменко, благодаря отсрочке россияне могут законно перенести срок своей службы, чтобы завершить важные этапы жизни.

Согласно Федеральному закону №53 "О воинской обязанности и военной службе", отсрочка может быть предоставлена по двум основным типам:

Обязательные отсрочки — даются на определенный срок и не могут быть отменены по желанию призывника.

К ним относятся:

- Уход за нуждающимися в помощи родственниками;

- Опекунство над несовершеннолетними братьями и сестрами, если других опекунов нет;

- Воспитание ребенка без матери;

- Наличие двоих или более детей;

- Наличие ребенка-инвалида до трех лет;

- Беременность супруги, если она на сроке больше 22 недель и уже есть один ребенок;

- Определенные статусы в госорганах, например, депутаты, служащие в прокуратуре, МВД и других государственных структурах;

- Проблемы со здоровьем, из-за которых человек временно не годен к службе.

Отсрочки по праву призывника — предоставляются на усмотрение призывника. Он может отказаться от отсрочки, если решит служить.

К ним относятся:

- Обучение в учебных заведениях (высших, средне-специальных, а также аспирантура и ординатура);

- Успешная сдача ЕГЭ;

- Обучение в школе или среднем профессиональном учебном заведении;

- Обучение для религиозных служителей.

Кроме того, отсрочку могут получить беженцы и вынужденные переселенцы, а также IT-специалисты, если президент установит такие категории.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске эксперт прокомментировал заявление о новых правилах призыва на срочную службу