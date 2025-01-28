Жители Новосибирска возмущаются повышением цен на продукты питания

Повышением цен на продукты питания возмутились новосибирцы.

В Новосибирской области вновь зафиксировано значительное подорожание продуктов питания. Согласно последним данным Росстата, цены на некоторые товары выросли почти на 40%.

Так, стоимость огурцов увеличилась на 39,7%, капусты — на 10,1%, а картофеля — на 5,8%. Также подорожание коснулось и фруктов — яблоки увеличились в стоимости на 4,9%, а бананы — на 4,4%.

Из молочных продуктов увеличилась цена на сливки — 3,6%, на сыры — 3,2% и на молоко — 2,6%.

Напомним, что ужесточили условия выплаты единого пособия для малоимущих новосибирцев