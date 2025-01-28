Шокирующая правда о брекетах: о чем молчит ваш стоматолог

С проблемой неправильного прикуса сталкиваются многие. Долгое время практически единственным способом исправления были брекеты. Этот метод стал настолько привычным, что большинство и сейчас не слишком заморачиваются поиском альтернатив. А они есть. Хочу поделиться своим опытом посещения стоматологии, который перевернул мои представления о врачебной консультации.

Неправильный прикус был моей болью с юности . Причем, не только в переносном смысле: я немного комплексовала от ощущения неидеальной улыбки из-за скученности передних зубов, на которую, как мне казалось, обращают внимание все, но и в буквальном смысле: нижняя челюсть периодически неприятно щелкала, иногда болела систематические головные боли мучили меня примерно с 10 лет.

Но от решения надеть брекеты что-то удерживало. Поэтому, повзрослев, стала, что называется, вникать в тему. К своему удивлению, обнаружила: многие, кто носил брекеты, жаловались, что после нескольких лет лечения брекетами зубы вновь «разъезжаются». А кто-то заметил, что черты лица изменились и стали не такими привлекательными.

Оказывается, в этом вопросе не все так просто, как кажется, и у этого метода есть побочные последствия, о который часто не предупреждают. Например, по данным результатов последних исследований в области ортодонтии, ношение брекетов приводит к серьезным изменениям овала лица. И это еще не все. В результате смещения верхней челюсти внутрь уменьшается пространство для языка, и во время сна появляется храп.

Признаюсь, меня это напугало, ведь, в конце концов, прикус я хочу исправить, чтобы стать привлекательнее, а не наоборот, поэтому я начала копать глубже, и узнала, что есть и другие способы лечения.

Один из них — ALF-ортодонтия, или ортокраниодонтия. Это направление возникло на стыке мануальной терапии, классической ортодонтии, ортопедии и остеопатии. Если коротко попытаться передать суть этого подхода, то он исходит из того, что лицо голова и шея – это единая система, где все взаимосвязано: четкость контуров овала лица и состояние кожи зависят от строения черепно-лицевого скелета и нарушений прикуса.

Поэтому к коррекции прикуса подходят комплексно, проанализировав состояние организма в целом. Получается, что стать моложе на несколько лет можно не в кабинете пластического хирурга, а стоматолога-ортодонта. Главное отличие методики в том, что выравнивание зубов проводится за счет расширения зубных дуг, а не их сужения.

Сделав это маленькое открытие, я начала искать в Новосибирске клиники, где используют этот метод. К сожалению, в России эта технология пока только начинает распространяться, и клиник не так много. Но одна в моем городе все же нашлась.

И вот я уже на приеме у доктора в «Авторской клинике Константина Покандюк». Сказать, что я испытала легкий приятный шок – это не сказать ничего.

Сначала врач долго расспрашивал меня о состоянии зубов в детском возрасте, о том, когда были удалены те или иные зубы. А вы знали, что на правильность прикуса и ровность зубных рядов влияют разные факторы — от длительности грудного вскармливания до соотношения длины ног? Я не знала. И такое внимание, и глубокий анализ различных факторов меня убедил.

Потом доктор долго и пристально изучал черты моего лица — их симметрию, пропорции. Надо было сидеть неподвижно, пока врач, вытянув руку вперед, анализировал мои параметры.

Затем инспекции подверглись мышцы плечевого пояса – врач предлагал поднять руку, пальпировал мышцы плеча, грудной клетки, изучал осанку. И только потом приступил к осмотру собственно состояния зубов, десен и прикуса. Надо было подвигать челюстью в разные стороны, пощелкать зубами, выполнить другие немного смешные задания.

Подробная консультация длилась около часа – так долго на приеме у стоматолога я еще не была. Да и сам прием был не похож на привычный осмотр в стоматологической клинике.

Но и это еще не все. Результатом обследования стала подробная схема лечения. На нескольких листах были перечислены все мои стоматологические проблемы и четко, по пунктам прописана вся последовательность шагов к моей красивой улыбке, а также дополнительные обследования и анализы, которые мне нужно пройти перед началом лечения.

Уже другой врач детально объяснил, как будет проходить лечение, почему нужно провести ту или иную манипуляцию, как это влияет на ход лечения, расшифровал непонятные медицинские термины.

Конечно, выбор метода коррекции прикуса каждый выбирает для себя сам. Главное, что теперь этот выбор есть, и медицинские технологии, которые шагнули вперед, позволяют выбрать то, что подходит именно тебе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА