Рекордный рост пенсий в 2025-м – когда стартует и кого коснётся третья индексация

Высокая скорость инфляционных процессов в стране заставила правительство РФ предпринять значимые меры господдержки социально незащищённых граждан.

В январе наступившего 2025 года уже состоялась традиционная индексация пенсий по итогам истекшего года. Росстат прогнозировал уровень инфляции в пределах 7,3 %. Однако фактический уровень уже к концу 2024 года достиг цифры в 9,5 %.

Правительство РФ пошло на беспрецедентные меры и пересчитало пенсии с учётом роста этих показателей. Причём доиндексация, по распоряжению президента Владимира Путина коснулась и январских выплат.

Также с 2025 года отменён мораторий на индексацию пособий по старости для трудоустроенных пенсионеров нашей страны.

На днях стало известно, что в значительной степени прибавится социальная пенсия и выплаты по государственному обеспечению. С 1 апреля 2025 года они будут увеличены на 14,75 %. Средний размер таких выплат достигнет 15,4 тысячи рублей.

Это будет уже третье по счёту увеличение пенсий в России в 2025 году. На неё могут рассчитывать пенсионеры, не имеющих достаточного трудового стажа, а также инвалиды и другие категорий граждан РФ, получающие социальную поддержку от государства.

Ранее «Сиб.фм» писал о будущих индексациях 2025 года.