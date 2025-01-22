Индексация пенсии в 2025 году – что известно

Не секрет, что индексацию рассчитывают заранее, во время обсуждения федерального бюджета на следующий год.

Индексация пенсий в 2025 году уже известна. Она планируется заранее при обсуждении федерального бюджета на следующий год. Пенсии индексируются ежегодно из-за роста цен на продукты и услуги. В советское время это происходило реже, так как инфляция была небольшой. В настоящее время, с растущей инфляцией, выплаты регулярно увеличиваются. Уже на федеральном уровне решено, что в 2025 году пенсии будут индексироваться дважды. С января они уже подняты на 7,3 %.

Если инфляция по итогам 2024 года превысит прогнозный уровень, в феврале 2025 года предусмотрено дополнительное повышение страховых пенсий. Точный процент станет известен после публикации Росстатом данных об индексе потребительских цен в январе 2025 года. Также с апреля 2025 года социальные пенсии повысят на 14,75 %, средний размер составит 15,4 тысячи рублей, тогда как страховые пенсии по старости в среднем достигнут 24 тысяч рублей ежемесячно. Индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров, а также военных и инвалидов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 февраля в Новосибирске увеличится размер детских пособий.