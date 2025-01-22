С 1 февраля в Новосибирске увеличится размер детских пособий

Размеры материнского капитала резко возрастут.

С 1 февраля в Новосибирске произойдёт увеличение детских пособий. Ожидается значительный рост социальных выплат на поддержку семей с детьми. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Материнский капитал, действующий с 2007 года, возрастёт на 7,3%, достигнув 676,4 тысячи рублей на первого ребёнка и примерно 217 тысяч на второго. Общая сумма может достичь 894 тысяч рублей, если семья не получала выплату за первого ребёнка.

Также увеличится единовременное пособие при рождении до 26 400 рублей, а месячное пособие по уходу для работающих женщин вырастет до 68 995 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как мать оставила ребёнка на вокзале в Новосибирске.