Вейпы и мороженое стали самым доходным бизнесом в Новосибирске

В Новосибирске в прошлом году самым доходным бизнесом стали продажи вейпов и мороженого.

По данным аналитиков компании «Эвотор», малый бизнес в Новосибирской области показал 10% рост выручки по сравнению с прошлым годом. Лидерами по увеличению прибыли стали продажи вейпов и мороженого, где обороты выросли на 35% и 44% соответственно. Средняя стоимость покупки мороженого составила 236 рублей, а покупатели вейпов тратят в среднем 898 рублей. Об этом пишет портал Infopro54.

Также продажи букетов увеличились на 10%, что отразилось на среднем чеке, который составил 1 873 рубля.

Напомним, что жители Новосибирска возмущаются повышением цен на продукты питания