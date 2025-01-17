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общество

На кладбищах Новосибирска планируется строительство колумбариев

Фото: Сиб.фм

Строительство колумбариев на кладбищах планируется в столице Сибири.

Ритуальные агентства Новосибирска предлагают развивать культуру кремации и создать колумбарии на городских и сельских кладбищах. Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин готовит обращение к губернатору с просьбой выделить землю для таких сооружений.

Интерес к колумбариям вырос за последние годы. Так, с 2003 года на Заельцовском кладбище предоставляется услуга кремации, поэтому потребность в колумбариях стала очевидной. Первоначально спрос был низким, но сегодня все больше людей выбирают этот способ захоронения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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