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вчера 23:25
спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» уступил ярославскому «Локомотиву» по буллитам

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

На льду стадиона «Сибирь-Арена» в Новосибирске в пятницу, 17 января, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб «Сибирь» встретился с командой «Локомотив» из Ярославля.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов победу одержали гости. Итоговый счет игры — 2:3 Б в пользу «Локомотива».

Шайбы за «Сибирь» забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов.

В настоящее время «Сибирь» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 44 очка за 45 игр.

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Игорь Кириченко
Журналист

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