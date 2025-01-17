Новосибирский ХК «Сибирь» уступил ярославскому «Локомотиву» по буллитам

На льду стадиона «Сибирь-Арена» в Новосибирске в пятницу, 17 января, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб «Сибирь» встретился с командой «Локомотив» из Ярославля.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов победу одержали гости. Итоговый счет игры — 2:3 Б в пользу «Локомотива».

Шайбы за «Сибирь» забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов.

В настоящее время «Сибирь» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 44 очка за 45 игр.