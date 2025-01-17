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общество

Новосибирцы могут не платить за проезд, если оплата картой не прошла

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска могут не расплачиваться за проезд в случае если оплата картой не проходит.

Как сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в случае, если валидатор не читает транспортную карту в муниципальном транспорте, другой способ оплаты от пассажира требовать не имеют права. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, договор перевозки является публичным и перевозчик обязан предоставить услугу независимо от проблем с оплатой.

Однако, несмотря на это, пассажир может проехать не более одной остановки без оплаты, если произошла такая ситуация.

Напомним, что цену новой социальной карты Тройка озвучили в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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