Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска, уничтожив до 40 военнослужащих противника и несколько единиц техники.

Подразделения «Запад» нанесли поражение силам ВСУ в Харьковской области, Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, уничтожив более 470 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили свои позиции и нанесли поражение силам ВСУ в районах Краматорска, Миньковки и Часова Яра. Потери противника составили до 260 военнослужащих и различные виды техники. Подразделения «Центра» продолжили наступление, уничтожив свыше 580 военнослужащих и несколько единиц бронированной техники.

Подразделения «Востока» и «Днепра» продолжили успешные действия, уничтожив до 240 военнослужащих противника и различные боевые машины. В ходе операции также были поражены инфраструктурные объекты, аэродромы и склады боеприпасов.

С начала операции российскими силами уничтожены значительные потери техники противника, включая 652 самолета, 283 вертолета, более 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также большое количество танков и артиллерийских орудий.