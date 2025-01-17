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вчера 23:50
проиcшествия

Смертельное ДТП произошло в Северном районе Новосибирской области

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

17 января около 16:50 в Северном районе на пересечении дорог произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, мужчина 1949 года рождения, на 1-м километре автодороги Н2303 столкнулся с автомобилем ГАЗель, которым управлял водитель 1991 года рождения.

В результате аварии водитель Opel погиб на месте. Водитель ГАЗели получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

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Игорь Кириченко
Журналист

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