Смертельное ДТП произошло в Северном районе Новосибирской области

17 января около 16:50 в Северном районе на пересечении дорог произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, мужчина 1949 года рождения, на 1-м километре автодороги Н2303 столкнулся с автомобилем ГАЗель, которым управлял водитель 1991 года рождения.

В результате аварии водитель Opel погиб на месте. Водитель ГАЗели получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственная группа. Обстоятельства аварии выясняются.