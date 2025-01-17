Таксисты из Новосибирска устраивают забастовки из-за больших комиссий агрегатора

Из-за высоких комиссий агрегатора новосибирские таксисты устроили забастовку.

В Новосибирске водители такси устроили забастовку против популярного сервиса заказа такси — они стали недовольны высокими комиссиями и правилами платформы. Из-за больших затрат на аренду автомобилей и топливо зарабатывать стало гораздо сложнее. Об этом пишет портал Горсайт.

Проблема доходов в такси усугубляется последние несколько лет. Агрегаторы не повышают цены на поездки, чтобы не потерять пассажиров, вводя дешевые тарифы, такие как поездки с попутчиком. В то же время водителям не предлагают выгодных бонусов, а базовые тарифы не покрывают их расходы.

Таксистка Людмила Ожанская рассказала, что в 2024 году цены на автомобили выросли почти на 30%, а некоторые запчасти подорожали на 60–70%. Аренда транспорта и стоимость топлива также значительно возросли.

Она также отметила, что для нормального заработка водителям приходится трудиться по 12–16 часов, что небезопасно.