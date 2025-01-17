В Новосибирске разработают проект аллеи памяти в честь жертв трагедии на Линейной

Проект аллеи памяти будет разработан в честь жертв трагедии, произошедшей 9 февраля 2023 года, в результате которой погибли 15 человек, а 59 собственников остались без жилья.

Пострадавшие получили компенсации для приобретения нового жилья. Пятиэтажный дом, два подъезда которого были полностью разрушены, был признан непригодным для восстановления и снесен.

Местные жители предложили не строить на этом месте новый жилой дом, а создать памятный сквер. В годовщину трагедии в мэрию Новосибирска были направлены обращения от представителей территориального общественного самоуправления «Линейный» и депутата Городского совета Владислава Люмина. В ответ на обращения было принято решение о создании рабочей группы для разработки дизайн-проекта мемориальной аллеи.

Ожидается, что публичные слушания по проекту состоятся в первом квартале 2025 года. Инициативу обсудили на заседании комиссии по общественным пространствам Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска, где участники единогласно поддержали создание аллеи памяти.

Депутат Владислав Люмин сообщил, что вопрос обсуждали с местными жителями, и в поддержку инициативы были собраны подписи. В 2025 году планируется формирование наказов избирателей по благоустройству данной территории.