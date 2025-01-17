В Тогучине Новосибирской области нашли мельхиоровую ложку времён СССР

Мельхиоровую ложку времён СССР нашли в регионе и передали в музей.

В Тогучине Новосибирской области владельцы дома обнаружили мельхиоровую ложку времен СССР. При разборе вещей после переезда семья наткнулась на предмет, который оказался сувенирным.

Ложка, на которой выгравирован Новосибирский железнодорожный вокзал, была передана в школьный музей Сурковской средней школы. Идею подарить экспонат выразил второклассник Семен Жарков, который хотел сделать подарок Деду Морозу от всего класса.

По информации Татьяны Елисеевой, руководителя музея, новый экспонат займет достойное место среди других артефактов.

Напомним, что в Новосибирске открылся первый международный оперный фестиваль Бержанской