Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж

В пятницу, 17 января, на льду стадиона «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб «Сибирь» провёл матч с командой «Локомотив» из Ярославля.

В основное время матча новосибирская команда смогла забить две шайбы: отличились Тэйлор Бек и Владимир Бутузов. В составе «Локомотива» шайбы забросили Никита Кирьянов и Артур Каюмов. После окончания основного времени и овертайма выявить победителя не удалось, поэтому судьба встречи решилась в серии буллитов.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Победу в серии буллитов одержали гости. Итоговый счёт — 2:3 в пользу «Локомотива».

В данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. За 45 проведённых матчей команда набрала 44 очка.