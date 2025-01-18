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общество спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В пятницу, 17 января, на льду стадиона «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб «Сибирь» провёл матч с командой «Локомотив» из Ярославля.

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 2

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 3

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 4

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 5

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 6

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 7

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 8

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 9

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 10В основное время матча новосибирская команда смогла забить две шайбы: отличились Тэйлор Бек и Владимир Бутузов. В составе «Локомотива» шайбы забросили Никита Кирьянов и Артур Каюмов. После окончания основного времени и овертайма выявить победителя не удалось, поэтому судьба встречи решилась в серии буллитов.

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 11

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 12

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 13

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 14

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 15

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 16

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 17

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 18

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 19

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 20

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Победу в серии буллитов одержали гости. Итоговый счёт — 2:3 в пользу «Локомотива».

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 21

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 22

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 23

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 24

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 25

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 26

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 27

Фото Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам со счетом 2:3. Фоторепортаж 28В данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. За 45 проведённых матчей команда набрала 44 очка.

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Нина Раневская
Журналист

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