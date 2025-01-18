Новосибирский священник объяснил, нужно ли нырять в прорубь на Крещение

Он рекомендовал относиться к этому обряду с осторожностью, особенно людям с сердечными заболеваниями.

В ночь с 18 на 19 января жители Новосибирска будут отмечать праздник Крещения Господня, который сопровождается традиционным окунанием в проруби и купелях. Протоиерей Каинской епархии Дмитрий Бабкин рассказал, обязательны эти обряды для православных верующих.

Протоиерей отметил, что в прошлом люди использовали воду из колодцев и рек для повседневных нужд, поэтому освящение воды происходило не только в храмах, но и в природных источниках, таких как озера и реки.

«Люди так же оттуда наливали себе воду, прежде всего, чтобы пить самому и окропить жилище. Всё остальное – это уже вопрос традиции. Крещенские купания не предписаны Богослужебным Уставом. Но такая традиция, даже в нашем суровом сибирском климате, тоже здесь была», — рассказал протоиерей журналисту «АиФ Новосибирск».

Священник также добавил, что окунание в прорубь не следует воспринимать как экстремальный опыт, но важно помнить, что это не заменяет Таинство Покаяния. Он рекомендовал относиться к этому обряду с осторожностью, особенно людям с сердечными заболеваниями.

Дмитрий Бабкин указал на то, что полностью отменять или запрещать такие традиции неправильно. Он отметил, что люди обращаются за освящением воды, и существует мнение, что в день Крещения Господня вся вода становится святой. Важным аспектом остается вера человека, подытожил протоиерей.