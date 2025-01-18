Новосибирцам рассказали об экологических рисках искусственного интеллекта

Эксперты сообщили о возможных экологических последствиях развития генеративного искусственного интеллекта.

В числе основных проблем – высокая энергоемкость технологий и их воздействие на окружающую среду.

По данным исследований, современные модели ИИ, такие как GPT-4, требуют значительных вычислительных мощностей, что увеличивает потребление электроэнергии. Например, один запрос к ИИ может потреблять в пять раз больше энергии, чем запрос в интернет-браузере.

Кроме того, центры обработки данных используют большие объемы воды для охлаждения оборудования. На каждый киловатт-час потребленной энергии требуется около двух литров воды, что может оказывать нагрузку на водные ресурсы и местные экосистемы.

Также развитие технологий связано с ростом производства и транспортировки компьютерного оборудования, что дополнительно влияет на состояние экологии.

Специалисты рекомендуют учитывать эти аспекты при внедрении новых технологий, чтобы обеспечить баланс между прогрессом и сохранением природы.