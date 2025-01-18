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18 января, 22:48
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проиcшествия

Под Новосибирском в ДТП погибли парень и девушка

Фото: ГИБДД Новосибирской области

18 января около 14:00 на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, 29-летний водитель автомобиля «Мазда» на 131-м километре трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАН».

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и его 29-летняя пассажирка.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель Volkswagen получил травму плеча в столкновении с фурой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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