В Новосибирске водитель Volkswagen получил травму плеча в столкновении с фурой

Обстоятельства происшествия выясняются.

В пятницу, 17 января, в 14:20 на улице Первое Мочищенское шоссе, возле дома 19А, произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По информации правоохранительных органов, водитель грузового автомобиля Scania, мужчина 1983 года рождения, при повороте налево столкнулся с движущимся навстречу Volkswagen Passat.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 2002 года рождения, получил перелом левого плечевого сустава.

На месте аварии работали сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.