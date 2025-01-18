С новосибирским депутатом Тыртышным мошенники поделились новым вирусом

Вирус получает полный доступ к устройству.

Депутат горсовета Новосибирска Антон Тартышный сообщил о вирусе FireScam, который был отправлен ему через мессенджер.

«Новый вирус! Мне такой только что прислали. Не открывайте ссылок и не устанавливайте себе на телефон! Вирус FireScam маскируется под приложение Telegram Premium. Будьте бдительны!» – написал Тартышный.

По информации Тартышного, вирус распространяется через фальшивую страницу на GitHub, которая имитирует российский магазин RuStore. Пользователи, скачивая файл GetAppsRu.apk, устанавливают на свои устройства вредоносное приложение Telegram_Premium.apk.

Установка этого приложения может привести к серьезным последствиям: вирус получает полный доступ к устройству, включая возможность сканирования установленных приложений, доступа к хранилищу данных и загрузки дополнительных файлов. Также он способен похищать конфиденциальные данные из телеграмма, такие как уведомления, информация из буфера обмена и SMS. Вирус может отправлять произвольные SMS и USSD-запросы, что угрожает финансовым средствам пользователей, а также осуществлять постоянный мониторинг действий на устройстве.

«Чтобы защититься от вируса, не скачивайте приложения из ненадежных источников, особенно если они обещают бесплатные премиум-функции. Проверяйте URL-адреса и убедитесь, что используете официальные магазины приложений. Устанавливайте антивирусные программы и регулярно обновляйте их. Будьте осторожны с предоставлением разрешений приложениям, особенно тем, которым вы не доверяете», – предупредил депутат.