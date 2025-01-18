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вчера 23:50
общество

Смертельное ДТП и легализация мигрантов: главные новости Новосибирской области за 18 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 18 января.

18 января около 14:00 на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, 29-летний водитель автомобиля «Мазда» на 131-м километре трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАН».

Фото Смертельное ДТП и легализация мигрантов: главные новости Новосибирской области за 18 января 2

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России обнаружили в Новосибирске жительницу, которая занималась незаконной легализацией иностранцев. Женщина изготавливала поддельные сертификаты, подтверждающие знание русского языка, истории России и законодательства РФ.

Фото Смертельное ДТП и легализация мигрантов: главные новости Новосибирской области за 18 января 3

В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать один из важнейших праздников – Крещение Господне. О сути и традициях этого дня рассказал протоиерей Каинской епархии Дмитрий Бабкин.

18 января в космос был запущен корабль с необычным историческим грузом, включающим работу художницы из Новосибирской области Евгении Бабуриной. Проект представляет собой капсулу с информацией о Земле, предназначенной для будущих цивилизаций.

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Игорь Кириченко
Журналист

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