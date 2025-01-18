79.3% 5.6
79.3% 5.6
сегодня
18 января, 22:48
пробки
1/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
79.3% 5.6
сегодня
18 января, 22:48
пробки
1/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
сегодня 21:30
общество

Священник из Новосибирска рассказал об истории праздника Крещение Господне

Фото: АиФ-Новосибирск

В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать один из важнейших праздников – Крещение Господне.

О сути и традициях этого дня рассказал протоиерей Каинской епархии Дмитрий Бабкин. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Крещение, или Богоявление, известно христианам с I века. В Евангелии описывается крещение народа на реке Иордан, которое совершал Иоанн Креститель. Люди исповедовали свои грехи, а Иоанн омывал их водой в знак очищения.

«После Крещения 30-летний Христос начал свое служение и проповедь. У него появились ученики, всего их было 70, которые стали очевидцами его жизни», – пояснил священник.

По древней традиции в праздник Крещения совершается чин освящения воды. Этот обряд проходит дважды – в Сочельник и в сам день Крещения.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в