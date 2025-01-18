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общество

В Новосибирске художница отправила свою анимацию в космос

Фото: freepik.com

Проект, увековечивший Землю на Луне, представляет собой капсулу с уникальной информацией о планете.

18 января в космос был запущен корабль с необычным историческим грузом, включающим работу художницы из Новосибирской области Евгении Бабуриной. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Проект представляет собой капсулу с информацией о Земле, предназначенной для будущих цивилизаций. В капсуле находятся генетические материалы, семена растений, оцифрованный геном человека, послания будущим поколениям и частицы святой воды.

Среди содержимого капсулы также размещена анимация художницы Евгении Бабуриной. На ней изображена девушка, выпускающая голубя мира в небо, что символизирует стремление к миру и гармонии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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