В Новосибирске опубликовали данные об изменении цен в декабре 2024 года

Новосибирскстат представил официальную сводку об изменении цен в регионе за декабрь 2024 года.

Цены на продукты питания увеличились в среднем на 2,3%. Наибольший рост зарегистрирован на плодовоовощную продукцию: свежие огурцы подорожали на 61,8%, виноград – на 23,1%, капуста – на 18,1%, помидоры – на 16,6%. Также в список наиболее подорожавших продуктов вошла соленая сельдь, стоимость которой выросла на 18,6%.

Среди непродовольственных товаров лидерами по росту цен стали бытовые плиты (+9,7%) и моющие средства (+9,4%).

В категории услуг максимальное подорожание зафиксировано на проезд в купе скорого поезда дальнего следования – рост составил 22,5%.