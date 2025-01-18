В Новосибирске разработали положение о нагрудном знаке «За содействие специальной военной операции»

На официальном сайте Новосибирска опубликован проект постановления о нагрудном знаке «За содействие специальной военной операции».

Согласно документу, мэр города Максим Кудрявцев утвердил Положение о нагрудном знаке. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра Максима Останина.

В документе указано, что нагрудный знак служит поощрением граждан России, иностранцев и лиц без гражданства за волонтерскую деятельность, помощь участникам специальной военной операции и поддержку населения Донбасса. Финансирование награждений будет осуществляться из бюджета города Новосибирска.

Знак состоит из круглой части диаметром 32 мм и пятиугольной колодки высотой 50 мм. На лицевой стороне изображены меч, лавровый венок и красная звезда, а на оборотной – надпись «Новосибирск – город трудовой доблести» и лавровый венок.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в конце декабря 2024 года отметил вклад региона в поддержку участников СВО. Он подчеркнул, что помощь, направляемая в зону проведения операции, остается значимой и востребованной.