В Новосибирской области почти на треть увеличилась погрузка нефти на железной дороге

Большинство таких грузов было отправлено со станций Сокур, Коченёво и Посевная.

В 2024 году в Новосибирской области почти на треть увеличилась погрузка нефти и нефтепродуктов. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По данным железнодорожной магистрали, в 2024 году в регионе было погружено более 1,9 миллиона тонн нефтепродуктов, что на 29,2% больше, чем в 2023 году.

При этом большинство таких грузов было отправлено со станций Сокур, Коченёво и Посевная.

В общей сложности в 2024 году в Новосибирской области было погружено 20,7 миллионов тонн различных товаров.

«С ростом к 2023 году выросла погрузка зерна, кокса, комбикормов, автомобилей и комплектующих, продовольственных товаров и других грузов», – уточнили в пресс-службе ЗСЖД.





