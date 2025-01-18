Владимир Путин подписал указ о военных сборах. Что это значит и что будет, если не явиться

В прошлом году аналогичный указ был подписан в марте, а в 2023-м — в мае.

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Стоит отметить, что в прошлом году аналогичный указ был подписан в марте, а в 2023-м — в мае.

Ежегодные военные сборы обычно длятся не более двух месяцев, и призывать на них можно не чаще одного раза в три года.

После того как президент подписывает указ, военные комиссариаты начинают рассылку повесток тем, кто находится в запасе.

Кого призывают и что будет, если не явиться

Военные сборы делятся на учебные и проверочные. В ходе учебных сборов может произойти изменение военно-учетной специальности (ВУС, то есть назначение военнослужащего в случае призыва), а также его воинская должность. Например, если россиянин получит офицерское звание, срок его пребывания в запасе увеличится.

На подобные мероприятия могут призвать гражданина, который находится в запасе. При этом не имеет значения, проходил ли он службу срочником, окончил военную кафедру или военный учебный центр, или вовсе не служил.

Россияне могут получить повестки следующими способами:

Заказным письмом.

Лично от сотрудников военкомата.

На работе или учёбе.

Кроме того, в этом году планируется запустить Единый реестр воинского учёта, который позволит отправлять электронные повестки.

Если россияне не явились по повестке по уважительной причине, военкомат обязан принять меры для их доставки к месту проведения военных сборов. За неявку предусмотрен штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, уголовная ответственность за это не предусмотрена.

Однако в период прохождения военных сборов на граждан России распространяется уголовная ответственность за совершение воинских преступлений. Это значит, что их могут привлечь по статьям о «самоволке» или дезертирстве.

Кто освобожден от сборов

От военных сборов освобождены:

ограниченно годные и временно не годные к военной службе по состоянию здоровья;

педагоги;

те, кто учится очно или очно-заочно;

женщины;

многодетные отцы с несовершеннолетними детьми, отцы-одиночки или с беременной женой, срок у которой не менее 22 недель.

Также от военных сборов освобождаются те, кто постоянно заботится о близких, а также опекуны или попечители несовершеннолетних родственников. Также от службы освобождаются депутаты Госдумы и региональных парламентов, а также главы муниципальных образований.

Кроме того, эти мероприятия не распространяются на лиц, которые находятся за пределами России, прошли альтернативную гражданскую службу, были уволены с военной службы менее двух лет назад, осуждены или имеют неснятую или непогашенную судимость, а также на тех, в отношении кого возбуждено уголовное дело, которое передано в суд или находится на стадии дознания.

От военных сборов освобождены сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН и других ведомств, включая гражданский персонал. Также от сборов освобождены работники авиационного и железнодорожного транспорта, а также плавающий состав судов. Кроме того, от сборов освобождаются работники сельскохозяйственной отрасли во время посевных и уборочных работ.