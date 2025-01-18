Жителям Новосибирской области рассказали, что нельзя делать в Голодный вечер 18 января

18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, также известный как Голодный вечер.

В этот день в Русской Православной Церкви совершают чтение молитв в честь 13 святых и встречают Навечерие Богоявления. В храмах после службы освящают воду. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

На стол в Крещенский сочельник принято подавать «сочиво» или кутью, а также соблюдать пост — запрещается употребление алкоголя, мяса и молочных продуктов. Непостные блюда можно есть только после утренней службы 19 января, в день Крещения. Перед этим обязательно выпивают стакан освященной воды.

Согласно народной традиции, в этот день принято посещать храм и участвовать в литургии, а погружение в прорубь также считается частью празднования. Ранее 18 января называли Голодной кутьей, завершая Рождественские святки. В этот день жители наводили порядок в домах и избегали ссор.

По приметам, в этот день не отказывали в простых просьбах, но не давали деньги в долг. Внимательно следили за погодой, по которой предсказывали, какой будет Масленица.