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проиcшествия

На трассе под Новосибирском погибла женщина-водитель Honda Freed

Фото: Госавтоинспекция НСО

В субботу, 18 января, в Болотнинском районе Новосибирской области на трассе Р-255 «Сибирь» произошло лобовое столкновение, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель Honda Freed. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.


Авария случилась около 18:15 на 130-м километре трассы. По данным ГИБДД, автомобиль, ехавший со стороны Кемерова, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте. Пострадали трое пассажиров Honda: 50-летний мужчина и двое детей 6 и 14 лет. Они получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и избегать небезопасных манёвров, особенно при обгонах на трассе.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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