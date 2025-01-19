Новосибирская область планирует расширять спортивное сотрудничество с Кубой

1 февраля в регион с официальным визитом прибудет руководитель Дирекции спорта высших достижений Кубы.

В Новосибирскую область с визитом прибыл тренер сборной Кубы по греко-римской борьбе Рауль Трухильо. На встрече в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области он выразил заинтересованность в спортивной подготовке в различных дисциплинах, включая борьбу, бокс, тхэквондо, легкую атлетику, дзюдо и греблю. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что регион готов к обмену опытом с зарубежными коллегами в области спорта. Он подчеркнул, что такое сотрудничество будет полезно как для спортсменов из Новосибирска, так и для их кубинских коллег.

1 февраля в регион с официальным визитом прибудет руководитель Дирекции спорта высших достижений Кубы Хосе А Миранда Каррера. На этой встрече планируется обсудить возможности организации совместных тренировочных мероприятий и соревнований по видам спорта, которые представляют интерес для Кубы. В составе кубинской делегации также будет работать Рауль Трухильо.

В рамках своего нынешнего визита Рауль Трухильо планирует посетить множество мероприятий. В его программе — посещение тренировок сборной НСО по греко-римской борьбе, финальных схваток первенства СФО среди юношей, которые пройдут в Бердске, а также лекция в колледже олимпийского резерва.