Министерство обороны Российской Федерации предоставило обновленную информацию о ходе специальной военной операции.

В ответ на обстрелы гражданской инфраструктуры Белгородской области ракетами ATACMS был нанесен удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, включая конструкторское бюро «Луч». Все цели поражены.

На Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Волчанска и Глубокого. Противник потерял до 30 военнослужащих, три орудия и два автомобиля.

На Западном направлении уничтожены позиции двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах Лозовой и Загрызово. Потери составили до 470 человек, бронетехника, включая БТР М113, и артиллерийские установки.

В Донецкой Народной Республике группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение. Потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, уничтожен склад боеприпасов.

Освобождены населенные пункты Петропавловка и Времевка ДНР. Группировки войск «Центр» и «Восток» нанесли ущерб ВСУ в районах Дзержинска, Петровки, Нововасилевки и других. Общие потери противника превысили 700 военнослужащих, уничтожены бронетехника, автомобили и артиллерийские системы.

В Херсонской области группировка войск «Днепр» нанесла поражение морской пехоте ВСУ в районах Антоновки и Казацкого. Потери составили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей и станция РЭБ «Буковель-AD».

Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и беспилотники поразили военные объекты, скопления техники и живой силы противника в 156 районах.

Средствами ПВО сбито 83 беспилотника.

С начала операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, более 40 тысяч беспилотников, около 21 тысячи танков и других бронемашин, свыше 30 тысяч единиц специальной военной техники.