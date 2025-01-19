В Новосибирской области предприятие обязали выплатить 560 тысяч за загрязнение реки

С предприятия ООО «Оплот», расположенного в Мошковском районе Новосибирской области, взыскали более 560 тысяч рублей за загрязнение реки Качимовка. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов региона.



Жители микрорайона Светлый еще в 2023 году обратились с коллективным письмом в ведомство, указав на загрязнение реки сточными водами. В августе специалисты провели проверку и взяли пробы воды, которые показали превышение допустимых норм.



Позднее, по запросу прокуратуры, пробы были повторно взяты на очистных сооружениях района. Выяснилось, что предприятие не обеспечивало надлежащую очистку сточных вод, что стало причиной экологического ущерба.



Иск был подан в суд, который постановил взыскать с предприятия более 560 тысяч рублей, включая затраты на проектирование и строительство новых очистных сооружений.



В ведомстве подчеркнули, что контроль за качеством сточных вод в регионе продолжится.