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общество

Бывший мэр Новосибирска Локоть предупредил о мошеннической атаке

Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание горожан на случаи мошенничества.

По его словам, злoумышленники отправляют сообщения от имени Локтя и пытаются завязать диалог, включая вопросы о выплатах из мэрии.

«С конца прошлой недели мои знакомые и коллеги стали получать сообщения от неизвестных контактов. Злoумышленники, прикрываясь моим именем, пытались завязать диалог», — сообщил Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что такие действия являются попытками мошенничества, и призвал новосибирцев соблюдать информационную гигиену.

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Игорь Кириченко
Журналист

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