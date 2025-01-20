Бывший мэр Новосибирска Локоть предупредил о мошеннической атаке

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание горожан на случаи мошенничества.

По его словам, злoумышленники отправляют сообщения от имени Локтя и пытаются завязать диалог, включая вопросы о выплатах из мэрии.

«С конца прошлой недели мои знакомые и коллеги стали получать сообщения от неизвестных контактов. Злoумышленники, прикрываясь моим именем, пытались завязать диалог», — сообщил Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что такие действия являются попытками мошенничества, и призвал новосибирцев соблюдать информационную гигиену.