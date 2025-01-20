Экс-директор НИИ туберкулёза в Новосибирске подал ходатайство об УДО

Бывший директор новосибирского научно-исследовательского института туберкулёза Владимир Краснов, осуждённый за растрату, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области в понедельник, 20 января.

23 мая 2023 года Заельцовский районный суд приговорил Краснова к 4,5 годам лишения свободы за растрату в особо крупном размере. По данным Судебного департамента, действия экс-директора нанесли материальный ущерб ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России на сумму 1 636 635 рублей.

В апреле 2024 года Заельцовский суд постановил взыскать с Краснова 12,7 млн рублей.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в Первомайский районный суд Новосибирска. Его рассмотрение назначено на 13 февраля 2025 года.